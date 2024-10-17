Личное дело Льва Яшина

Он был одним из самых популярных людей своего времени. В его честь поэты сочиняли стихи и песни. . Да, сегодня я в ударе, не иначе –Надрываются в восторге москвичи, –Я спокойно прерываю передачиИ вытаскиваю мёртвые мячи…Лучший вратарь в истории футбола, единственный в мире, кто удостоился высшей награды "Золотой мяч" – Лев Яшин.