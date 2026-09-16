Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием

Участники Международного фестиваля молодежи (МФМ) и активисты движения «Волонтеры Победы» навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Спиридоновича Власова и поздравили его со 103-летием.
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