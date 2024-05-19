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Нелегальные отели в Турции продолжают принимать туристов, несмотря на меры контроля

Нелегальные отели в Турции продолжают принимать туристов, несмотря на меры контроля

В Турции разгорается скандал, связанный с деятельностью сотен нелегальных отелей, которые, несмотря на строгие законы и контроль, продолжают принимать туристов и размещать свои предложения на известных платформах бронирования.

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