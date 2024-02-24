На переговорах по Газе достигнут консенсус по новым условиям обмена 40 заложников

На многосторонних консультациях по стабилизации ситуации в секторе Газа, которые сейчас проходят в Париже, достигли соглашения по скорректированным условиям обмена заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на палестинских заключенных в тюрьмах Израиля.
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