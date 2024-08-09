«Пари НН» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. Пари НН – Химки Дата проведения 9 августа, 18:30, «Стадион Нижний Новгород» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Мир РПЛ Статистика Мир РПЛ.
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