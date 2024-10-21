Мошенники предлагают родителям школьников занятия с репетиторами

Родителей российских школьников предупредили о новом способе обмана. Как сообщает Газета.ру, мошенники стали предлагать якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене.
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