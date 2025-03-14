Уехавший из России певец сообщил о финансировании Украины

Андрей Макаревич признался в помощи украинским больницам Лидер группы «Машина времени» народный артист России Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что помогал Украине деньгами.
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