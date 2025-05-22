Игра против российской нефти: что могут сделать США и ЕС, если переговоры по Украине сорвутся

Игра против российской нефти: что могут сделать США и Европа, если переговоры по Украине зайдут в тупик Если США посчитают, что переговорный процесс по украинскому вопросу зашел в тупик, президент Дональд Трамп обещает ввести против России "ядерные санкции".
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