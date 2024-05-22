Ролан Гаррос. Квалификация. Тихонова встретится с Гальфи, Захарова – с Якупович

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Второй круг Анастасия Тихонова (Россия) – Дальма Гальфи (Венгрия) Оксана Селехметьева (Россия) – Дарья Снигур (Украина) Юлия Авдеева (Россия) – Марго Рувро (Франция) Анастасия Захарова (Россия) – Далила Якупович (Словения).
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