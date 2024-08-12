В Оренбургской области полицейские оказали помощь водителю съехавшего в кювет грузового автомобиля

В Оренбургской области на 66-м километре автодороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан водитель большегруза, направлявшийся из Москвы в Республику Узбекистан, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, оказался в левом по ходу движения кювете.