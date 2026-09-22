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Царьград

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Казахстан расширит список профессий для ВНЖ до 174

Казахстан расширит список профессий для ВНЖ до 174

Министерство труда Казахстана подготовило проект расширения перечня профессий для получения вида на жительство с 51 до 174 специальностей, чтобы привлечь в страну высококвалифицированных иностранных специалистов.

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