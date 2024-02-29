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Министр Марченко: Украине ежемесячно нужно до $3 млрд помощи со стороны Запада

Министр Марченко: Украине ежемесячно нужно до $3 млрд помощи со стороны Запада

Украине требуется ежемесячное финансирование в размере до 3 миллиардов долларов со стороны Запада. Такое заявление сделал глава Минфина Украины Сергей Марченко в ходе встречи финансового блока государств G7.

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