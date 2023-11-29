Минобороны России запускает историко-познавательный раздел, посвященный 80-летию освобождения территорий Восточной Белоруссии

В новом разделе рассказывается о героях-освободителях белорусской земли, их подвигах, тяжелых боях на ближних подступах к Гомелю, а также о фашистских преступлениях против человечности на территории Белорусской ССР.
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