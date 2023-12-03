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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Большунов: «Было достаточно сложно с самого начала, потому что ребята резво стартанули. Но к 10-му километру все успокоились»

Лыжник выиграл гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени. «Сегодня достаточно сложно было с самого начала, потому что ребята так резво стартанули и с самого начала включились в борьбу.

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