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Как Россия отреагирует на прямое вмешательство НАТО в СВО?

Как Россия отреагирует на прямое вмешательство НАТО в СВО?

Что мы будем делать, если отдельные подразделения НАТО, скажем, французско-американские, войдут на Украину официально?  С военной точки зрения, безусловно, они станут законными целями, как те же подразделения ВСУ — и это отрадно.

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