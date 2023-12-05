«Оставьте меня в покое»: стало известно, кто разозлил Лаврова на заседании ОБСЕ

Захарова пояснила, что на самом деле случилось с главой российского МИДа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, кому была адресована фраза главы МИДа Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ .
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