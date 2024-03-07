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НАТО осуществляет беспрецедентную по масштабам разведку в Черном море

НАТО осуществляет беспрецедентную по масштабам разведку в Черном море

Североатлантический альянс заметно усилил ведение разведки над акваторией Черного моря. Накануне в этом регионе была зафиксирована деятельность сразу четырех разведывательных самолетов НАТО и одного топливозаправщика.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Альянс готовится обеспечить проведение диверсии боевиков киевского режима против российских  объектов в Крыму или кораблей флота РФ, которых осталось и так мало! Однако было бы достаточно одного заявления Путина, что Россия более терпеть этого не намерена и летуны будут сбиваться, как всё бы стихло. Но излишняя боязливость наша приведёт к трагедии, Запад видя нашу тактику обнаглеет  и придётся применить &quot;Я&quot; оружие. Так что в этой трагедии будем мы и виноваты! Если я не прав то скажите.
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9 час.
И
Ирина
Почему не сбивают наблюдательные беспилотники и самолеты НАТО , которые предоставляют ВСУшникам разведданные? Давно уже неповадно было бы летать там....
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3 час.

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