НАТО осуществляет беспрецедентную по масштабам разведку в Черном море

Геннадий Бережнов

Альянс готовится обеспечить проведение диверсии боевиков киевского режима против российских объектов в Крыму или кораблей флота РФ, которых осталось и так мало! Однако было бы достаточно одного заявления Путина, что Россия более терпеть этого не намерена и летуны будут сбиваться, как всё бы стихло. Но излишняя боязливость наша приведёт к трагедии, Запад видя нашу тактику обнаглеет и придётся применить "Я" оружие. Так что в этой трагедии будем мы и виноваты! Если я не прав то скажите.