Поезд Москва-Владивосток опаздывает в Новосибирск из‑за аварии на Урале

В Пермском крае из-за размытых путей сошёл с рельсов товарный поезд вместе с локомотивом.Пассажирский поезд №002Э Москва — Владивосток, следующий через Новосибирск, может прибыть в столицу Сибири с задержкой из‑за аварии на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае.