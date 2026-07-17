Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 541 подписчик

Поезд Москва-Владивосток опаздывает в Новосибирск из‑за аварии на Урале

Поезд Москва-Владивосток опаздывает в Новосибирск из‑за аварии на Урале

В Пермском крае из-за размытых путей сошёл с рельсов товарный поезд вместе с локомотивом.Пассажирский поезд №002Э Москва — Владивосток, следующий через Новосибирск, может прибыть в столицу Сибири с задержкой из‑за аварии на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии