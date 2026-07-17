Поезд Москва-Владивосток опаздывает в Новосибирск из‑за аварии на Урале

В Пермском крае из-за размытых путей сошёл с рельсов товарный поезд вместе с локомотивом.Пассажирский поезд №002Э Москва — Владивосток, следующий через Новосибирск, может прибыть в столицу Сибири с задержкой из‑за аварии на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае.
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