Глава Росмолодежи Григорий Гуров отчитывается о работе перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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Глава Росмолодежи Григорий Гуров отчитывается о работе перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».