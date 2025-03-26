В Госдуме предложили помочь платить ипотеку семьям с детьми

Законопроект предусматривает максимальную выплату до 1,8 миллиона рублей на одну семью.Документ разработан депутатами от фракции "Справедливая Россия — За правду", представители которой сообщили, что проект будет представлен на рассмотрение Госдумы уже сегодня.