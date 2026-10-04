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Царьград

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Ракетная атака вглубь России – запущены четыре "Фламинго": Что известно

Ракетная атака вглубь России – запущены четыре "Фламинго": Что известно

За ночь были уничтожены около 600 украинских беспилотников, замеченные над 15 регионами России. Военные эксперты всё чаще говорят, что враг, несмотря на количество атак, становится всё менее эффективным в попытках достигнуть цели.

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