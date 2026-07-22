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Разлука на год и 20 лет совместного счастья: как Владимир Жеребцов вернул Анастасию Панину и как выглядит их взрослая дочь

Разлука на год и 20 лет совместного счастья: как Владимир Жеребцов вернул Анастасию Панину и как выглядит их взрослая дочь

Сегодня Владимира Жеребцова и Анастасию Панину называют одной из самых крепких пар в российском кинематографе.

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