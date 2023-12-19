Президент Чехии: в 2024 году произойдет «значительный сдвиг» не в пользу Украины

Президент Чехии Петр Павел считает, что российский лидер Владимир Путин надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и возможность договориться с ним "независимо от того, что думает по этому поводу Украина".
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