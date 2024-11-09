Будут ли мандарины на новогодних столах россиян Татьяна СергееваВ этом году новогодние праздники могут стать менее насыщенными для многих россиян: традиционные мандарины, которые неизменно украшали праздничные столы, могут оказаться в дефиците.
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