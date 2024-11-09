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Будут ли мандарины на новогодних столах россиян

Будут ли мандарины на новогодних столах россиян

Будут ли мандарины на новогодних столах россиян Татьяна СергееваВ этом году новогодние праздники могут стать менее насыщенными для многих россиян: традиционные мандарины, которые неизменно украшали праздничные столы, могут оказаться в дефиците.

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