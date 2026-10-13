Новороссийск привлек 432,8 млрд рублей инвестиций: детали

Инвестиционный портфель Новороссийска включает 44 действующих соглашения на 432,8 млрд рублей, а в рамках ПМЭФ-2026 город заключил еще 14 соглашений на 129,8 млрд рублей, что на 13% превышает прошлогодний результат.
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