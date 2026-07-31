Мусор выносят люди, а платёж иногда считают по квадратным метрам. Из-за этого пенсионер в просторной трёхкомнатной квартире может платить больше семьи из трёх человек, которая живёт в небольшой «однушке».
Почему за вывоз мусора мы платим по площади квартиры?
Комментарии
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Николай Савин
Такая же фигня с лифтом для первых этажей.
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1 м.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Чему удивляться если "народным" избранникам, политикам, чиновникам задают вопрос, как формируются тарифы на услуги ЖКХ ответ сами не знаем. Ответственности перед жильцами дома управляющие компании не несут вообще ни какие, это жильцы должны составлять акты на каждый недостаток в их работе, писать письма в контролирующие органы, судиться и т.д Такое впечатление что в России народ не работает, а только и занимается, что контролирует работу управляющих компаний. Почему отопление не рассчитывают от погодных условий т.е. от температуры на улице? Зим практически не стало, а тарифы на отопление как будто в России морозы -30 градусов круглый год. Ни кто не хочет наводить порядок в ЖКХ так удобнее тарифы опережают доходы простого народа. В России политики, чиновники жалуются что ЖКХ, газовикам, электросетям и т.д. не хватает средств, но при этом ни кто из них не обанкротился, процветают и при этом еще и разворовывают средства населения.
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1 м.
Николай Савин
Особенно бесит, когда тариф на отопление заоблачный, а ты осенью либо мёрзнешь, либо дополнительно оплачиваешь затраты на обогрев помещения электричеством.
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1 м.
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