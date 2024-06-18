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Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян

Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян

При взгляде на то, как правительство Армении постепенно, но с завидным упорством ведет страну к выходу из ОДКБ, а значит – и к разрыву многовековых дружественных отношений с Россией, становится немного грустно за народ.

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