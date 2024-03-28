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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Любители пива, поклонники самодержавия и девственницы: пять самых необычных партий за всю историю современной России

Любители пива, поклонники самодержавия и девственницы: пять самых необычных партий за всю историю современной России

Занятие политикой – крайне серьезное дело, не терпящее веселья или какого-то стеба. Но даже в этой сфере находились люди, которые могли ради шутки или жажды творчества внести в политическую жизнь страны некоторый сумбур или юмор.

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