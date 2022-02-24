Сбербанк заверил клиентов в доступности всех средств и сервисов

Клиентам Сбербанка доступны их средства и сервисы в полном объеме. На фоне волатильности курса рубля банк заявил, что обладает всеми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях, сообщило РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.