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Сбербанк заверил клиентов в доступности всех средств и сервисов

Сбербанк заверил клиентов в доступности всех средств и сервисов

Клиентам Сбербанка доступны их средства и сервисы в полном объеме. На фоне волатильности курса рубля банк заявил, что обладает всеми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях, сообщило РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

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