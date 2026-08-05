Законопроект № 1264907-8: экономия ценой справедливого суда?

Представлен критический анализ проекта федерального закона № 1264907-8, предусматривающего изменения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, а также упразднение института арбитражных заседателей.
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