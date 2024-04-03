Дело о реабилитации нацизма завели на 21-летнего жителя Бердска

Сибиряк опубликовал на своей странице в соцсети порочащий дни воинской славы России ролик. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в Новосибирской области в отношении 21-летнего жителя города Бердск.
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