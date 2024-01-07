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Живая Кубань

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Отвернулся на три секунды – и влетел столб: экс-футболист сборной России рассказал о страшном ДТП в Краснодаре

Отвернулся на три секунды – и влетел столб: экс-футболист сборной России рассказал о страшном ДТП в Краснодаре

Отвернулся на три секунды – и влетел столб: экс-футболист сборной России рассказал о страшном ДТП в КраснодареБывший футболист сборной России, краснодарской «Кубани» и московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился с журналистами воспоминаниями страшного ДТП, в которое спортсмен попал в Краснодаре.

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