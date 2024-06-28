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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Власти Костомукши назвали не опасным колодец, куда упал ребенок

Администрация городского округа прокомментировала ситуацию с падением малыша в открытый люк После того, как маленький мальчик в Костомукше упал в открытый канализационный колодец, администрация городского округа разместила комментарий в своем официальном паблике.

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