Власти Костомукши назвали не опасным колодец, куда упал ребенок

Администрация городского округа прокомментировала ситуацию с падением малыша в открытый люк После того, как маленький мальчик в Костомукше упал в открытый канализационный колодец, администрация городского округа разместила комментарий в своем официальном паблике.
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