Новогодняя депрессия. Советы психолога, как пережить январские праздники

10 выходных кажутся трудоголикам испытанием.10 выходных кажутся трудоголикам испытанием.Дети с нетерпением ждут Нового года и Рождества — времени, когда родители прячут под елкой подарки, разрешают смотреть любимые мультфильмы и окружают вниманием.