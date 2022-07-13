Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Патрик Беверли: «Юта», что дальше? Что вы собираетесь делать?»

Разыгрывающий Патрик Беверли во время прямого эфира в IG Live признался, что не понимает, какие планы у «Юты» на него и на предстоящий сезон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх