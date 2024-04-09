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СВИБЛОВО

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Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Сервисы также будут полезными для учителей Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем официальном сайте план развития «Московской электронной школы», которой уже пользуются более трех миллионов жителей города.

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