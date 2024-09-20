Прогноз погоды в Крыму на 20 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 20 сентябряВ Симферополе +22 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +24 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +24 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +23 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +23 и ясноВ Ялте +24 и пасмурноВ Алуште +24 и облачно с прояснениямиВ Керчи +.