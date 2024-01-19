ТЕЛЕКАНАЛ «МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» В 2023 ГОДУ СТАЛ ЛИДЕРОМ РОССИЙСКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ТВ

По данным телеизмерений компании АО «Медиаскоп», телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в 2023 году занял первое место среди всех российских тематических каналов по рейтингу (0,177%) и дневному охвату (3,4 млн.
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