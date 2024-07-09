ВВС Израиля нанесли удар по порту Банияс на средиземноморском побережье Сирии Израиль снова нанес удар по Сирии, в ночное время атаковав порт Банияс на средиземноморском побережье республики.
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ВВС Израиля нанесли удар по порту Банияс на средиземноморском побережье Сирии Израиль снова нанес удар по Сирии, в ночное время атаковав порт Банияс на средиземноморском побережье республики.
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