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Аргументы и Факты

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Суд арестовал банковский счет экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова

Суд арестовал банковский счет экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова

Суд наложил обеспечительный арест на банковский счет экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве с заключением госконтрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии им.

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