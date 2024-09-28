Суд арестовал банковский счет экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова

Суд наложил обеспечительный арест на банковский счет экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве с заключением госконтрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии им.
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