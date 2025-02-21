В Индии создали надёжные прозрачные электроды для двухсторонних солнечных панелейВ подавляющем большинстве случаев тыльная сторона солнечных панелей не может похвастаться приличной освещённостью, чтобы свет одинаково хорошо работал с обеих сторон батареи.