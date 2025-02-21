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В Индии создали надёжные прозрачные электроды для двухсторонних солнечных ...

В Индии создали надёжные прозрачные электроды для двухсторонних солнечных ...

В Индии создали надёжные прозрачные электроды для двухсторонних солнечных панелейВ подавляющем большинстве случаев тыльная сторона солнечных панелей не может похвастаться приличной освещённостью, чтобы свет одинаково хорошо работал с обеих сторон батареи.

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