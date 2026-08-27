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Журнал «Профиль»

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Сделку "Газпром нефти" по выходу из капитала NIS могут завершить в сентябре – Вучич

Сделку "Газпром нефти" по выходу из капитала NIS могут завершить в сентябре – Вучич

Ситуация не может быть урегулирована без учета позиций американской стороны и Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC), заявил в четверг, 27 августа 2026 года, президент Сербии Александр Вучич.

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