Актеры озвучки ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden рассказывают о главных гер...

Актеры озвучки ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden рассказывают о главных герояхИздатель Focus Entertainment продолжает активную рекламную кампанию предстоящего ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden от разработчика Don’t Nod и выпустила два новых трейлера, которые посвятила главным героям.