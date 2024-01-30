Актеры озвучки ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden рассказывают о главных гер...

Актеры озвучки ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden рассказывают о главных герояхИздатель Focus Entertainment продолжает активную рекламную кампанию предстоящего ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden от разработчика Don’t Nod и выпустила два новых трейлера, которые посвятила главным героям.
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