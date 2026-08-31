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Как идет суд по иску родных ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка

Как идет суд по иску родных ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка

В Барнауле продолжается суд по иску от семьи Александра Анисимова, которого 26 лет назад арестовали по подозрению в громких убийствах абитуриенток АлтГТУ.

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