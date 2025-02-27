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Вести Севастополь

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В Севастополе три человека пострадали в ДТП на улице Правды

Специалисты выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Севастополе.По предварительным данным, 27 февраля около 6 часов утра в районе дома № 28 на улице Правды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Rapid.

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