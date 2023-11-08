Прошутинская высказалась об Ольге Орловой

Тележурналист считает, что Ольга Орлова не большая журналистка. Тележурналист и создатель авторских программ о женщинах Кира Прошутинская рассказала, чем ее покорила экс-вокалистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.
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