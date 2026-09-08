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Царьград

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Лукашенко утвердил обновленные меры безопасности для Белоруссии

Лукашенко утвердил обновленные меры безопасности для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, обновляющий директиву по безопасности от 11 марта 2004 года.

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