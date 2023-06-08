✔️Minecraft: Java & Bedrock Edition Для PC✔️

МОМЕНТАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ТОВАРА ПОСЛЕ ОПЛАТЫ После оплаты вы моментально получите 25-значный код для загрузки Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК (КЛЮЧ/ ГЛОБАЛЬНЫЙ ) ❗Регион активации:Турция❗ После активации ключа для использования продукта впн НЕ ТРЕБУЕТСЯ Игра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью MICROSOFT ❗ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ У НАС ❗ ✔️100% рабочие(лицензионные) коды✔️ ✔️доступ ко всем возможным официальным серверам(в том числе Hypixel)✔️ ✔️низкие цены✔️ ✔️быстрый ответ✔️ Информация об игре: • Издатель-Майкрософт Студии • Разработчик-Моджанг/Майкрософт • Дата выхода-07.