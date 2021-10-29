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В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: как они будут выглядеть

В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: как они будут выглядеть

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В Украине появятся новые знаки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

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