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Царьград

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Потеря связи под Суджей: ВСУ нанесли удар "Химерами" по своим. Стали известны детали

Потеря связи под Суджей: ВСУ нанесли удар "Химерами" по своим. Стали известны детали

Вооружённые силы Украины нанесли удар по своим в Судже. Потеря связи сыграла смертельную шутку с украинскими оккупантами.

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